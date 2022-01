SATIS INTERIM Colmar est à la recherche d'un GRENAILLEUR-SABLEUR (H/F) avec 3 ans d'expérience minimum pour réaliser les travaux suivants:

Intervention « HORS TENSION » sur différents types de matériels industriels, notamment sur :

- Réseau électrique du site (bâtiments, bureaux, stockage )

- Machines (modification, câblage )

- Armoire électrique et automatisme

Compétences et formation

- Pose de cheminements (chemin de câbles, tube )

- Tirage de câbles sur machines et bâtiments

- Installation de Matériel

- Equipement de Machine (capteur, moteur, coffret )

- Installation et raccordement de coffrets et armoires électriques

- Câblage et Raccordement de machines

( ) selon les qualifications et besoins requis !

=> le tout dans le respect des règles et consignes de sécurité et des standards qualité attendus

- Expérience : de 3 à 5 ans minimum

- Formation : Bac Pro Equipements et installations électriques (ou équivalent dan le métier)

- Lecture et interprétation schéma électrique : maîtrisées

- Connaissance et pratique des normes « ELEC » : à minima les standards du métier

- Connaissance et respect des règles de Sécurité/Santé/Environnement : Comportement SSE, Prévention des risques et Protections (EPI)

Habilitation électrique :

- B1V BT à minima (voire BR selon profil)

Savoir-être :

Nous recherchons un candidat avec un savoir-être reconnu notamment qu'il soit :

- Autonome et Efficace dans le métier (avec rendu compte au responsable désigné)

- Respectueux des Règles édictées, des Entreprises et de leur Personnel

- Assidu, Ponctuel et Flexible dans les horaires

-Lieu de mission: Colmar

Durée du contrat : 1 mois

Type d'emploi : Temps plein, Intérim

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126JLQW