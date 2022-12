Nous recherchons pour l'un de nos client, un prestataire spécialisé dans la mécanique, un Monteur Mécanicien (H/F).



Vous serez délégué sur un chantier proche de l'agglomération mulhousienne et vos missions seront :

- Le démontage et l’assemblage des machines se fera suivant dossier de production fourni avec plans des ensembles et accessoires, nomenclatures et documents qualité.

- Mesures et métrologie d’atelier des pièces assemblées selon liste de contrôle fournie.

- Lecture de plan ou schémas d’installation électrique.

- Petits raccordements électriques tel que sondes PT 100 /Câble chauffant

Travail en atelier, poste en journée, temps complet 35h.

Salaire de 14€ de l'heure + 13e mois + véhicules de fonction + panier repas.