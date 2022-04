Montage et assemblage de pièces en ligne de production.

Profil recherché

Vous avez de l'expérience sur un poste similaire et savez travailler avec des outils de mesure. Vous êtes une personne autonome, dynamique et rigoureuse. Vous savez travailler dans le respect des consignes et des cadences imposées par le carnet de commandes.

