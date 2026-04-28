Moovijob Day Luxembourg à Metz, salon emploi et recrutement
Le Moovijob Day Luxembourg, plus grand salon « Emploi, Formation, Carrière » du Luxembourg, se déplace pour la seconde fois en France et accueillera uniquement des entreprises luxembourgeoises recrutant au Luxembourg. Rendez-vous le vendredi 22 mai, de 10h à 17h au Centre Congrès Robert Schuman à Metz pour rencontrer une quarantaine d’entreprises présentes afin de vous proposer des jobs en CDI ou CDD, des stages, ou encore des formations et des conseils carrière. Pourquoi y participer ? - C'est une opportunité unique de rencontrer en une journée, un grand nombre d'employeurs luxembourgeois. - Des entreprises de divers secteurs seront présentes et proposeront des postes dans une multitude de métiers. - C'est aussi la garantie de passer un très grand nombre d'entretiens. - Des conférences gratuites seront également animées par des experts du marché luxembourgeois. Format présentiel. Entrée libre et gratuite. Inscription conseillée sur : https://www.moovijob.com/evenements/moovijob-day/luxembourg-metz.
Lieu
57000 Metz
Date
du 22 mai 2026 à 10h00
au 22 mai 2026 à 17h00