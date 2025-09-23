MuMaths : Premier festival des maths à Mulhouse
Madame, Monsieur, En partenariat avec M2A et le Collectif Maths, le Centre de Réadaptation de Mulhouse organise le 1er Festival de Maths à Mulhouse intitulé "MuMaths". Il se déroulera sur plusieurs sites de notre ville : le CRM, l'UHA et l’École 42. Le MuMaths sera organisé du 13 au 17 octobre 2025. Il offrira une rare occasion de rencontrer des chercheurs et de participer en leur compagnie à des activités très variées (Maths et musique, rencontre avec des femmes scientifiques, initiation à la programmation informatique...). Nous vous serions reconnaissant de diffuser à vos auditeurs l'organisation de cette manifestation gratuite ouverte à toutes et à tous de bien vouloir afficher ce festival dans la liste de vos sorties. Je peux vous permettre d'interviewer des scientifiques et organisateurs de ce festival si vous le souhaitez et vous envoyez le programme détaillé. Pour toutes questions, contactez- nous via notre adresse mail : festimaths@arfp.asso.fr Dans l’attente de votre retour que nous espérons positif et en vous remerciant pour votre attention, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. Pour l'équipe d'organisation Alain Laplagne Centre de Réadaptation de Mulhouse Fondateur du Collectif Maths
Lieu
68100 Mulhouse
Date
du 13 octobre 2025 à 0h00
au 17 octobre 2025 à 0h00
Organisateur