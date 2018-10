Nagui : un documentaire sur Didier Deschamps

Depuis plus de 20 ans, Didier Deschamps et Nagui sont amis. L’animateur et producteur aurait décidé de préparer un documentaire sur le sélectionneur des Bleus comme le révèle France Football. Nagui aurait recueilli les témoignages de certains joueurs lors du dernier stage des Bleus à Clairefontaine. Des proches du sélectionneur se seraient déjà confiés, notamment des membres actuels et passés du staff de Didier Deschamps, et surtout son fils Dylan. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été révélée.