Ne parlez pas à Jamie Foxx de sa relation avec Katie Holmes (vidéo)

Jamie Foxx ne veut pas qu’on l’interroge sur sa vie amoureuse. Il était vendredi à Los Angeles pour participer à la 67 édition du NBA All-Star Game, match annuel de basket-ball opposant les meilleurs joueurs de la NBA et auquel participaient également plusieurs stars comme Justin Bieber, Nick Cannon et le rappeur Common.

Interviewé par la chaîne sportive ESPN, Jamie Foxx répondait aux questions du journaliste “Je sais que vous vous êtes préparé pour ce match, puisque j’ai vu des photos. Est-ce que Katie Holmes et vous avez joué au basket le jour de la Saint-Valentin ?”, lui a-t-il demandé. L’acteur s’est levé, a enlevé son micro et a immédiatement arrêté l’interview.

Jamie Foxx isn't here for ESPN's questions about Kaite Holmes 😂 #NBAAllStar pic.twitter.com/ltUOacuUvK — All Black Media (@Allblackmedia) 17 février 2018