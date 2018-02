Neymar : un anniversaire avec les plus grandes stars

Neymar a fêté ses vingt six ans ce dimanche 4 février au pavillon Cambon dans le Ier arrondissement de Paris. 200 personnes avaient été convié à la soirée avec un dress-code précis, smoking pour les messieurs, robe longue pour les dames. Thiago Silva était invité, mais auss Daniel Alves, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Marquinhos, Hatem Ben Arfa, le Marseillais Luiz Gustavo et le Dj Alok. La soirée a commencé par un show de BMX et de breakdancer. Plus tard, DJ Snake a mixé et Maluma a chanté pour ambiancer tout ce beau monde !