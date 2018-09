Nicki Minaj et Cardi B, une bagarre entre les deux stars

Vendredi 8 septembre à New-York, une soirée était organisée par le magazine de mode Harper’s Bazaar et une bagarre a éclatée. Selon TMZ, Cardi B se serait approchée de la table de Nicki Minaj pour la frapper…Juste après la soirée, Cardi B s’est exprimée sur Instagram : “J’ai laissé beaucoup de merde passer ! Je t’ai laissé te faufiler, te foutre de ma gueule, je t’ai laissé mentir. (…) Tu as menacé d’autres artistes de l’industrie, tu leur as dit que s’ils travaillaient avec moi, tu arrêterais de t’emmerder avec eux ! (…) Mais quand tu parles de mon enfant, que tu commentes mes capacités à prendre soin de ma fille, c’est que tout est foutu ! J’ai trop travaillé (…) pour laisser quiconque s’en prendre à mon succès !”

