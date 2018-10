Nicki Minaj, poursuivie pour plagiat par Tracy Chapman

Tracy Chapman vient de déposer plainte pour plagiat à l’encontre de Nicki Minaj, qui a utilisé des paroles et la mélodie de son morceau Baby Can I Hold You, sorti en 1988. Le titre de Nicki Minaj Sorry, devait être sur son dernier album, Queen, avant qu’elle ne décide de le mettre de le retirer pour des questions de droit. Mais le titre a été dévoilé dans une émission à New-York et est toujours accessible en ligne. Tracy Chapman demande l’interdiction de publication de Sorry mais aussi des dommages et intérêts. Nicki Minaj avait tout fait pour obtenir les droits, en direct, auprès de Tracy Chapman. Sans succès !