Nicky Jam et Will Smith ont ambiancé un restaurant, dans la ville de Cartagena en Colombie. Les deux stars ont improvisé des chorégraphies sur la musique du “Prince de Bel Air” et sur “X (Exquis)”, le titre de J Balvin et Nicky Jam ! Les employés eux aussi ont dansé avec Nicky et Will !

Good vibes with my bro @willsmith Une publication partagée par NICKY JAM (@nickyjampr) le 22 Avril 2018 à 6 :50 PDT