North, la fille de Kim Kardashian et Kanye West a participé à un défilé, spectacle dédié aux enfants, le L.O.L. Surprise Fashion Show organisé dans la banlieue de Los Angeles. Elle a défilé devant les spectateurs, habillé d’un ensemble rouge et un petit top noir zippé, une paire de lunettes de soleil et les cheveux tirés et relevés. North avec même du rouge à lèvres, alors qu’elle n’a que 5 ans !