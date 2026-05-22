Nuit des musées à Fessenheim
La Nuit européenne des musées est l’occasion chaque année de profiter gratuitement de l’espace muséographique “Victor Schœlcher, son œuvre”, dans le cadre plus intimiste de la nuit. Au programme, visite libre du musée et de la nouvelle exposition temporaire “Le Mexique vu par Victor Schœlcher, culture et société d’après un voyageur français du XIXᵉ siècle”, une visite commentée par un guide à 16h00 et des performances musicales du musicien mexicain Hector Ayala qui égrèneront la soirée et qui se clôtureront par un concert à 20h00.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 23 mai 2026 à 14h00
au 23 mai 2026 à 22h00