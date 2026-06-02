Nuit du Handicap
La rencontre est une fête Samedi 13 juin 2025 de 17 à 22 h au Parc Hartmann à Munster 4ème Nuit du handicap à Munster Le même jour au même moment dans 40 villes françaises un grand évènement inclusif, joyeux et fédérateur révèlera au public les talents des personnes en situation de handicap. Créer la rencontre, briser les clichés, révéler les talents et la richesse des personnes handicapées... ce sont les objectifs de la nuit du handicap. Temps forts de cette soirée : Cette fête sera parrainée par Bernard Buch-Fortin : ancien sportif de haut niveau handisport, champion du monde de paracyclisme en 1987 * Spectacles et animations des structures * Animations sportives * Ateliers de sensibilisation * Maquillage * DJ Petite restauration et buvette Nous faisons le pari que vous serez de plus en plus nombreux à ces rendez-vous. Vous rendrez ainsi possible un rêve de beaucoup de personnes en situation de handicap à trouver sa place comme acteur de la cité, être acceptées et reconnues comme une personne au milieu des autres.et comme les autres. C'est tellement important et votre présence peut y contribuer. Cette fête est gratuite.
Lieu
68140 Munster
Date
du 13 juin 2026 à 17h00
au 13 juin 2026 à 22h00
Organisateur