Oktoberfest
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut est ravie de vous annoncer la seconde édition de son Oktoberfest ! Après le succès de l’an dernier, retrouvez-nous le 11 octobre 2025 pour une soirée festive animée par l’excellent Obenheimer Express Band. Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas et pensez à prendre vos places rapidement – elles sont limitées ! On vous attend nombreux pour une soirée mémorable ! 🍻🔥
Lieu
68740 Rumersheim-le-Haut
Date
du 11 octobre 2025 à 19h00
au 12 octobre 2025 à 2h00
Organisateur