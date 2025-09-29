Oktoberfest
Soirée Oktoberfest version Club et Hits. Date : Samedi 4 octobre 2025 Lieu : Salle Lucien Geng – Habsheim Ouverture des portes : 19h La soirée sera animée par Alex Da Kosta. Restauration & boissons sur place : • Différentes bières, vin blanc, crémant et softs. • Petite restauration sur place tout au long de la soirée. Un événement ouvert à tous, familles, amis, collègues… Tarifs : • 10 € / adulte et enfants de +12 ans • 5 € / enfants de 6 à 12 ans • Gratuit pour les moins de 5 ans Inscriptions en ligne via le QRcode sur nos publications ou via le lien. Les bénéfices de la soirée seront reversés aux écoles de Habsheim afin de financer des sorties scolaires et divers projets pédagogiques. En tant qu’association de parents d’élèves, il nous tient à cœur de lier plaisir festif et solidarité éducative.
