Lundi 23 octobre se déroulait à Londres la cérémonie des Best FIFA Football Awards qui récompense les meilleurs joueurs et joueuses de l’année ainsi que les entraîneurs et entraîneuses. Olivier Giroud et son épouse Jennifer ont officialisé durant cette soirée, l’arrivée prochaine de leur troisième enfant.

Marié depuis 2011, et parent de deux enfants, Jade (4 ans) et Evan (1 ans et demi), le couple leur offrira donc prochainement un petit frère ou une petite soeur.