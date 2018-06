On fête la musique ce soir dans le Haut-Rhin.

Nous sommes le 21 juin, c’est officiellement l ‘été et c’est aussi la fête de la musique.

Petit rappel d histoire : La fête de la musique a été créé en 1982 en France à l initiative du ministre de la culture qui était alors Jack Lang.

Il s’agit d’une Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens pour célébrer la musique et mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales.

Et cette manifestation a très vite trouvé un écho international : À l’étranger, la Fête de la Musique est devenu un événement national dans de nombreux pays comme le Luxembourg, l’Italie, la Grèce, le Pérou l’Équateur, la Colombie. En 2017, plus de 120 pays ont célébré la Fête de la Musique.

Retour en France, retour dans le Haut-Rhin avec ce soir un programme varié et des animations prévues à Colmar , Mulhouse Guebwiller, Altkirch mais aussi à Cernay St louis, Ensisheim, Thann, Kingersheim ou encore Huningue et Village Neuf . Des concerts gratuit prévus en extérieur. Des musiques de tout genre. Un moment convivial a vivre entre amis ou en famille.