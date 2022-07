Nous recrutons pour notre partenaire spécialisé dans le domaine de la métallurgie un profil d'OPERATEUR SOUDEUR H/F.



Rattaché au Chef d'Atelier, vous assurez dans le respect des process et des règles de sécurité, les missions suivantes :

- Lecture de plan

- Travaux manuels de remise en état de conteneurs

- Petits travaux de soudure

- Divers travaux de manutention

Poste à pourvoir dès que possible en intérim (mission longue)

Horaires: 07h30-12h00 et 13h00-16h15

Vendredi: Fin à 15h30

Possible travail le samedi

Rémunération: 10.85€/h + 0.87€/h de prime d'assiduité + prime de qualité (55€/mois).