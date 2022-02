Après un parcours de formation/intégration de 4 semaines, vous démarrez une mission intérimaire en insertion par l'activité économique. - Poste cadencé avec des opérations manuelles et répétitives. - Assemblage et montage de pièces automobiles. - Station debout prolongée. - Le poste requiert : habileté, rapidité, dynamisme et supporter les contraintes physiques. *** vous devez avoir un agrément IAE en cours ou être éligible à l'agrément par l'activité économique *** Renseignez vous auprès de votre conseiller à l'emploi ou auprès d'Inser Emploi.

