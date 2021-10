Vous serez en charge du bon déroulement des opérations de mis en bouteille, au poste auquel vous êtes affectés, de l'entrée de ligne à la sortie de la ligne jusqu'au hall de stockage. Vos missions : - Réalise les opérations de production selon les ordres de fabrication - Alimente le poste en matières sèches, matières premières et en vérifie la conformité - Contrôle les opérations, détecte et signale les anomalies - Vérifie et contrôle la qualité du produit fabriqué selon les modes opératoires en vigueur - Assure la maintenance de 1er niveau des machines à son poste - Anticipe les dysfonctionnements à son poste et y remédie dans la mesure du possible - Assure le nettoyage quotidien de son poste de travail Plus que votre formation initiale (de type Bac pro PLP) c'est votre motivation à occuper un poste polyvalent qui sera privilégié, goût prononcé pour le secteur agricole notamment viticole. Savoir utiliser un ordinateur, esprit d'équipe, rigueur et optimisme vous caractérisent. Le permis CACES 3 est indispensable pour pourvoir au poste. Un BAC PRO maintenance et/ou des connaissances dans le domaine serait vivement apprécié. La Société SUP INTERIM est une entreprise de travail temporaire fondée en mai 1985 dans les Vosges et compte aujourd'hui une centaine d'agences réparties dans toute la partie Nord de la France, et comportant une agence au Luxembourg. SUP INTERIM est devenu un partenaire économique régional de premier plan. La volonté de rester une entreprise à taille humaine, une connaissance approfondie des entreprises locales et des intérimaires sont les principaux atouts de notre société. SUP INTERIM intervient dans de nombreux secteurs d'activités s'adaptant à l'environnement économique de sa région.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2781150