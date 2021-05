POSTE : Opérateur en Agroalimentaire H/F

PROFIL :

- Rigueur.

- Autonome.

- Première expérience en agroalimentaire serait un plus.

DESCRIPTION : La Société SUP INTERIM est une entreprise de travail temporaire fondée en mai 1985 dans les Vosges et compte aujourd'hui 95 agences réparties dans toute la partie Nord de la France, et comportant une agence au Luxembourg. SUP INTERIM est devenu un partenaire économique régional de premier plan.

La volonté de rester une entreprise à taille humaine, une connaissance approfondie des entreprises locales et des intérimaires sont les principaux atouts de notre société. SUP INTERIM intervient dans de nombreux secteurs d'activités s'adaptant à l'environnement économique de sa région.

Missions : accrochage sur chariots de viandes la salaison nettoyage port de charges lourdes

Type d'emploi

- Démarrage rapide.

- 3 mois renouvelables en vue d'embauche.

- Taux horaire : 10.50 EUR B/H.

- 35 heures / semaine.

- Horaires : 05 heures-12 heures.

En bref : Opérateur de production dans l'alimentaire

Postuler