Notre agence aquila RH de Belfort, acteur du recrutement en intérim, CDD, CDI, recherche pour l'un de ses clients UN OPERATEUR DE PRODUCTION H/F Vos missions Vous effectuez la surveillance de machine de production, approvisionnez la machine et réalisez le contrôle qualité visuel des pièces. Pré-requis Vous êtes doté(e) d'une bonne acuité visuelle et êtes rigoureux(se) dans les tâches confiées. N'hésitez plus à candidater ! Profil recherché Vous disposez d'une première expérience réussie dans le domaine. Informations complémentaires Type de contrat : Intérim Temps de travail : Temps plein Salaire : Négociable selon profil.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4572276