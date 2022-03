Opérateur de Production H/F

Vous prendrez en mains une ligne de conditionnement et/ou de remplissage en fonction des plannings.

Pour cela, vous assurerez l'approvisionnement des machines et vérifierez leur bon fonctionnement. Quand cela se présente, vous saurez détecter et analyser les anomalies dans votre ligne, vous réaliserez des interventions de maintenance de premier niveau et aiguillerez le Service Technique si nécessaire.

Vous rédigerez et vérifierez les documents de suivi. Vous participerez aux arrêts et réaliserez les vides ainsi que les nettoyages de lignes.

Vous serez force de proposition quant à l'amélioration du service et de votre ligne, vous prendrez part à l'analyse des indicateurs de performance et d'amélioration.

Profil :

Vous disposez d'un Bac +2 minimum en industrie pharmaceutique/chimique ou d'une formation niveau Bac minimum sur ligne automatisée ainsi qu'au moins de l'expérience dans la pharmaceutique.

Vous êtes reconnu pour vos capacités d'adaptation ainsi que votre polyvalence.

Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve de rigueur et de dynamisme.

Conditions et Avantages

Le salaire est à définir selon le profil, poste en 2x8.

Poste en INTERIM

