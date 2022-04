Nous recherchons pour notre client, une industrie chimique située dans le bassin mulhousien, un opérateur de production (h/f).



Après une période d'intégration et de formation, vous participerez à la conduite du processus de fabrication, dans le respect des procédures en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de qualité. Vous effectuerez également des opérations de nettoyage et de décolmatage.





En contrat d'intérim longue durée, vous travaillerez en régime posté 5x8. Rémunération de 2545 € brut mensuel (salaire de base + primes de postes) complétée par diverses primes...



Démarrage rapidement.