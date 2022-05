Poste de journée : 8h 12h et 13h 16h

Les mouvements sont répétitifs et nécessitent une certaine force pour réaliser l’insertion.

Profil recherché

Nous recherchons un candidat sérieux et consciencieux.

Une première expérience récente dans le domaine de la production est demandée.

Vous apportez une attention particulière à la qualité de votre travail et ne craignez pas les tâches répétitives.

Vous êtes minutieux et avez déjà réaliser des opérations de contrôle qualité.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-d36okfsmz6.html