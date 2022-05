Nous recherchons pour notre client basé sur Rixheim, un Opérateur de saisie (H/F).



Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous avez pour missions :



- Le contrôle et la saisie des commandes arrivant par mail,

- La gestion des accusés de réception de commande,

- La gestion des demandes de renseignements et réclamations liées aux commandes,

- La création et mise à jour de fichiers.



Mission longue durée à pourvoir dès maintenant.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération au smic.