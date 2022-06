Nous recherchons pour notre client dans la chimie sur Ottmarsheim, un Opérateur d'Expédition (H/F).



Vous avez pour missions :



- Prendre en charge les activités liées au stockage, à l’acheminement, au conditionnement, au chargement et déchargement de matières premières et produits finis.

- Rendre compte de l'état technique du matériel du secteur et participe à son entretien en effectuant des petites opérations d’entretien et les réglages mécaniques.

- Par ce travail, vous participez activement à l’objectif du site en termes d’HSE, de fiabilité, de production, de qualité et de coût.





Poste à pourvoir en intérim

Temps plein en 2*8.

Rémunération 1858€ brut + 13ème mois + diverses primes + indemnités km.