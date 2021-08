Le poste : Votre agence PROMAN ILLZACH recherche des opérateurs H/F pour l'un de ses clients dans l'automobile. Vos missions consisteront à : -Préparer la fabrication -Assurer la production -Vérifier la qualité de la production Ce poste est à pourvoir dès que possible. Horaire de doublage Merci de déposer directement votre candidature sur notre site PROMAN ou de nous contacter directement en agence. Profil recherché : Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité. Vous êtes organisés et savez contrôler la qualité. Vous savez utiliser les outils nécessaires à vos missions et savez maîtriser les techniques liées au métier d'opérateur. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

