Description du poste :

Vos missions seront les suivantes :

-Reconditionnement de pièces en bacs durable

-Travail sur tables, cerclage

-Collage d'étiquettes

-Contrôle qualité / contrôle des bons de livraisons

-Nettoyage de la zone de travail

Vous vous retrouvez dans le descriptif de ce poste Alors n'attendez plus, postulez !

Description du profil :

- Techniques de conditionnement

- Normes qualité

- Procédure et plan de stockage

- Règles d'hygiène et de sécurité

- Gestes et postures de manutention

- Contrôler la conformité d'aspect d'un produit

De nature rigoureux(se), dynamique et respectueux(se) des consignes de sécurité, vous disposez d'une expérience similaire ainsi que d'une bonne capacité d'adaptation.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8159772