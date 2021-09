Description du poste :

Entreprise familiale alsacienne créée en 1912 ! 100 ans de traditions, de savoir-faire, d'innovation continue, et surtout de gourmandise ! Valeurs fondatrices qui demeurent encore aujourd'hui.Notre client recherche un agent de conditionnement (H/F) dans le domaine de l'Agroalimentaire.

Effectuer une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et au conditionnement de produits sur une table de travail et une ligne de production automatisée (principalement en fin de ligne, ...).

Intervenir selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de sécurité.

Peut alimenter une machine, réaliser des opérations de finition des produits, les étiqueter et les contrôler à la livraison.

Si vous avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine, n'hésitez pas à venir vous inscrire chez SYNERGIE, 49 rue de la 1ère Armée Française à COLMAR

Horaires : 7h10-15h10

Description du profil :

Réaliser des re-conditionnements et assemblages simples, des remises en conformité de produits détériorés, ... - Appliquer les consignes et respecter les procédures - Conditionner, peser et filmer des palettes, des produits, selon les procédures en vigueur - Nettoyer et ranger du matériel et la zone de travail - Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation - Contrôler la qualité des produits - Normes qualité - Préparation d'une commande - Techniques de conditionnement - Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable...) - Règles et consignes de sécurité - Gestes et postures de manutention - Techniques de chargement et de gerbage

Dynamisme - Capacité à respecter les délais - Autonomie - Fiabilité - Disponibilité - Méthode - Polyvalence

Vos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2342112