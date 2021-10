Acteur global en logistique industrielle et opérateur de premier plan en logistique automobile, notre partenaire apporte toute son expertise du pilotage de la supply chain aux industriels pour concevoir et mettre en place avec eux des schémas logistiques qui renforcent leur compétitivité.

Ils disposent d'une offre complète de services pour organiser et opérer les flux logistiques de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

Implanté sur l'ensemble du territoire avec 70 sites en France, leur but étant de répondre dans les meilleurs délais aux demandes et besoins de leurs clients nationaux et internationaux.

Et si vous releviez de nouveaux challenges ensemble Nous recrutons pour notre client, des Opérateurs Polyvalents H/F.

Vos missions seront les suivantes :

- Travail sur ligne de production

- Assemblage de durites sur réservoirs hybrides

- Contrôle visuel et lancement d'une machine automatique

- Préparation de commandes / recadencement

- Retouche de pièces

- Nettoyage de la zone de travail

Vous vous retrouvez dans le descriptif de ce poste

Alors n'attendez plus, postulez !



Vous avez une expérience dans le domaine de l'industrie (montage, contrôle qualité, travail sur ligne...).

Horaires 2x8

Rémunération : 10.48EUR brut/heure + primes diverses + indemnité de transport

Mission de travail temporaire de 8 mois Vos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4315461