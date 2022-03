Dans le cadre du développement de notre activité, nous sommes à la recherche d'un opérateur de production, dont les missions seront les suivantes :

- Préparation et fabrication des produits traiteur (préparations chaudes et froides),

- Fabrication des produits transformés à base de viande,

- Préparation des viandes destinées à la fabrication, dans le strict respect des procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.

Horaires en continu

Travail en équipe

Travail du lundi au vendredi hors périodes festives

Formation assurée en interne

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128YKGG