Ott' Fest 2025
Le Ott'Fest débarque à Ottmarsheim pour sa toute première édition, et promet de faire vibrer le public tout au long d'un week-end intense, festif et éclectique, les 6 et 7 septembre 2025. Au programme : Jazz, Blues, Punk, World Music, Chanson, Électro, Hip-Hop, Funk, Slam, Rock... Un mélange audacieux de styles pour un public curieux, passionné et ouvert, avec une programmation mêlant concerts enflammés, performances de DJs et talents émergents comme confirmés. Le Ott' Fest, ce n'est pas que de la musique mais aussi une ambiance conviviale en plein air, un moment de partage et de découverte, en famille et entre amis avec : Exposition de Sculptures par 2 artistes renommés Haut Rhinois Sebastien Haller et Roland Issenlor. Food trucks gourmands Local et Bio par Frenchy Kitchen & A La Flamme Un grand choix de bières artisanales par les brasseries Just'Une (Blodelsheim) & Radwulf (Vieux Ferrette), qui avec sa gamme 100% bio a remporté quatre médailles au concours national de Paris et au Paris international trophy ! Le Domaine Weinzaepfel de Soultz vous fera déguster ça délicieuse gamme de vin et crémant bio. Entre beats électroniques, riffs endiablés, flow percutants et univers poétiques, le festival célèbre la diversité, la création et la liberté d'expression. Préventes 16 € par jour 26€ pass 2 jours / 11 € Membres Hiéro/ PMR/Chomeur/RSA/10-16 ans/ gratuit - de 8 ans justificatif obligatoire. 20 € par jour sur place. Parenthèse électronique avant après et entre les concerts par les collectifs Mulhousiens ZamZam, La Tartine, Bass Couture & of course Global Groove. Les Concerts: SAM 06/09/25 18h00 PRISONER – Mulhouse/Bordeaux/Berlin Serial Surfin Rock https://www.facebook.com/ttnevapassimal https://theprisoners1.bandcamp.com/album/the-prisoners-2 Du rock'n'roll dynamique et indompté, agrémenté de surf, de garage et de psyché. Prisoner, originaire de Mulhouse, fait revivre les mélodies cultes des séries des années 60 et 70. Qu'il s'agisse du thème légendaire de la série originale Star Trek, de Spiderman, de l'intro psychédélique de La Quatrième Dimension (Twilight Zone) ou de tubes comme Hawaï Police d'État (Hawaii 5-0) leurs reprises ultra dansantes ont conquis le public partout en France et en Europe. Après un premier album composé exclusivement de reprises, leur deuxième album propose désormais aussi des compositions originales, dans le même esprit nostalgique que John Barry ou Lalo Schifrin. et s'intègre parfaitement à leur répertoire de génériques cultes. 20h30 WET ENOUGH!? Hip Hop Jazz Funk https://urlr.me/X2UMN6 https://www.facebook.com/wetenough https://www.youtube.com/@wetenough Dès 2020 encore lycéen le quintet Wet enough !? composent autour de leur passion brûlante pour le funk, la musique électronique, le rap ou le disco. En janvier 2023 ils sont contactés par le label KOMOS qui produira leur premier EP DASH, paru en janvier 2024. S'en suit une série de dates à Paris, Londres, Bruxelles, Jazz à Vienne, et au le Printemps de Bourges comme représentants de la région Bourgogne Franche-Comté. En septembre 2024, séduit par la puissance de leur live le producteur Malcolm Catto, (batteur des Heliocentrics et sorcier du son derrière le célèbre 'Black Focus' de Yussef Kamal), ils les invite à enregistrer leur premier album à Londres, dans son studio. L'album, composé de 10 titres, reflète une influence de la nouvelle scène jazz anglaise et americaine, avec une énergie punk et un goût pour le mélange des genres, allant du jazz au hip hop en passant par le house. le LP est Intitulé « DANCING PEOPLE DON'T DRY », leur philosophie, et aussi celle de leur musique : une invitation à danser sans se soucier des conventions. 22h30 CUTTING CORNERS 2.0 Punk Rock 70's https://www.facebook.com/cuttingcorners2021 https://youtu.be/dvGZjgCNOlk?si=y6HLecnpA11CNFz_ Comment contenir 70 années d'énergie rock dans deux humains ? Cutting Corners l'a fait ! Depuis 2021, Tommy et Ricardo, à peine la vingtaine, sillonnent les routes de France pour propager leur rock sauvage, moderne et puissant. Cutting Corners est un duo dijonnais et c'est avec plus de 70 concerts en 2024 que le duo montre son réel attrait pour la scène, son domaine de prédilection. Début 2025, Cutting Corners annonce la sortie de son premier album « Trampoline Park » et une nouvelle tournée dans toute la France et l'Europe.! DIM 07/09/25 15H UKOOL Hip Hop Ukulélé https://www.youtube.com/@ukool68 https://www.facebook.com/profile.php?id=61563504756879 Né de la fusion de talents complémentaires et de passions musicales diverses. Ukool est un collectif énergique qui fait vibrer la scène musicale ambiance ukulele dans un mélange unique de chanson française, de rap et de sonorités tropicales. Ils débuterons idéalement les festivités d'un dimanche après midi ensoleillé 🙂 17H30 DIRTY DEEP Heavy Blues https://youtu.be/WdbdLKP4PMg?si=09NY5EqFNirP3jwL https://www.facebook.com/dirtydeep.official https://www.facebook.com/share/r/16nw9PGuhg/ Dirty Deep, c'est d'abord Victor Sbrovazzo, digne héritier des grands noms du delta blues (Son House, John Lee Hooker...) qui décide, fort de l'exemple de Scott H. Biram, de créer son propre one-man band en 2011. Révélé par le Binic Folk Blues Festival, il parcourt les routes d'Europe et d'Amérique du Nord, accompagné de sa guitare,de son harmonica, et de sa farouche volonté de transformer sa route en chemin de liberté au rythme d'un blues instinctif, brut et sans concession. Dirty Deep a depuis muté en trio, rejoint en 2013 par Geoffroy Sourp (Batterie) et en 2015 par Adam Lanfrey (Basse). En 2024, à l'image de ses débuts, Victor Sbrovazzo reprend du service en one man band à travers l'Europe après 8 ans. Une occasion toute trouvée pour promouvoir "Rust Off My Knees", deuxième EP d'un triptyque proposé par Dirty Deep. 20H JESERS chanson world, poésie urbaine https://www.facebook.com/jesersoff https://youtu.be/kzWF_N7h8es?si=pCq5uLtJc549x6eG Auteur interprète de la nouvelle scène française, Jesers est un amoureux des mots et de leurs sens. Il est issu d'une incroyable famille de musiciens disséminés entre Praia, Dakar, Londres et New York. Il débute en 1994 avec Napo & Co avant de fonder en 1995 « La vieille école » et défend son esprit old school ouvert et positif sur toutes les scènes de France ainsi que des tournées au Japon, aux USA et aux Francofolies de Montréal. En 2009, il poursuit sa route musicale avec un projet solo « Jesers ». En 2010, il enregistre son premier album « J'aimerais qu'on sème ». Il se produit aux Eurokéennes, au Printemps de Bourges et divers festivals avec Jamiroquai, MC Solar, Oxmo Puccino, Gad Elmaeh ou Maurane... Citoyen et conteur aux racines métissées, son univers musical est une rencontre entre plusieurs cultures, un voyage en chanson world emprunte de poésie urbaine. Son nouveau EP «Le Nid» sortie en février dernier a des airs de retours aux sources, avec des sonorités plus rap et moins acoustiques. Que nous auront le plaisir de découvrir en live pour la clôture du festival. info photos vidéo ---> https://ottfest.go.yo.fr/
Lieu
68490 Ottmarsheim
Date
du 6 septembre 2025 à 14h00
au 7 septembre 2025 à 22h00
