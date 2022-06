Diplômé dans le domaine de l'usinage, vous souhaitez vous orienter dans la maintenance de moules? Nous avons le poste qui vous convient!

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis: un outilleur injection plastique H/F.

Intégré au Service Maintenance, vous assurez l’entretien courant, les réparations et les modifications sur les moules d’injection plastique et occasionnellement sur les moules de production caoutchouc.

Vos missions consistent à:

contrôler, ouvrir et nettoyer les moules et les tôles provenant des ateliers injection ;

démonter et réparer les pièces défectueuses en réalisant différents travaux d’usinage (perçage, fraisage, ajustage, polissage…) ;

réaliser des modifications sur les moules rendues nécessaires pour les besoins de la production ;

remonter les moules, effectuer les réglages et s’assurer que le système fonctionne correctement ;

tenir à jour les documents de suivi des moules.

Avantage : notre client offre des missions variées et une alternance de semaines travaillées de 4 et de 4.5 jours ; idéal pour allier la vie professionnelle et personnelle !