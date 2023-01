Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics dans le secteur de COLMAR, un OUVRIER TP H/F.

Vous intervenez sur des chantiers de terrassements et d'aménagements extérieurs, principalement auprès d'une clientèle de particuliers.

Vos missions seront les suivantes:

-Travaux d'aide à la pose de pavés et de bordures

-Travaux d'aide à la pose de canalisation, regards et caniveaux

- Rangement et nettoyage du chantier



Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT pour une mission en intérim.

La rémunération est à définir selon vos expériences et la convention collective applicable.