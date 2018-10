P. Diddy et Cassie Ventura auraient rompu après plus de dix ans d’amour. D’après une source qui s’est confiée au magazine People, cela ferait même déjà plusieurs mois que les deux stars seraient séparées.

Selon la même source, Sean Combs et Cassie Ventura se seraient séparés à l’amiable, « et ils restent amis ». « Cassie veut se concentrer sur sa carrière dans la musique et dans le cinéma ».