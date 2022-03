Born To Rave revient le samedi 2 avril prendre d’assaut La Laiterie à Strasbourg pour une soirée explosive dans les méandres de la Hard Music ! Rafales de BPM et beats incisifs en perspective !

Présentée par le premier label Hard Music français, Audiogenic, cette expérience placée sous le signe de la fête propose un line-up des plus prestigieux. Une quinzaine d’artistes, entre légendes internationales et nationales de la scène Hard Electronic Music, et étoiles montantes régionales se relaieront derrière les platines pour électriser le dancefloor toute la nuit !

Au programme : les italiens qui incendient les scènes du monde entier Noize Suppressor et DJ AniMe, le pionnier du Frenchcore à la renommé internationale Radium, la prodige de l’uptempo Lady Dammage ou encore la légende du Hardcore Ophidian. A leurs côtés, leurs camarades survoltés Psiko et Mr Bassmeister porteront l’étendard du Frenchcore au rythme de leurs kicks frénétiques. La scène émergente sera représentée par les agitateurs notoires des nuits alsaciennes Phuture Traxx, Djos's David, From The Crypt, The Smuggler, Masterphil et Fenomen.

Orchestrées sur deux scènes, les festivités seront sublimées par une scénographie magnétique alliant mappings vidéo et projections 3D: une véritable expérience immersive dans les codes et les valeurs de la Hard Music !

Ready to party hard ?