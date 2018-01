Pamela Anderson : vous pouvez louer sa maison

Pamela Anderson met à la location sa maison située près de la plage en Californie, pour 70.000 dollars (56.000 euros) la semaine durant l’été et 40.000 dollars (32.000 euros) le reste de l’année. Elle est équipée de panneaux solaires sur le toit, de teck et de béton. Un espace de repas à l’extérieur, un séjour en bois qui donne sur une piscine et un spa. Au premier étage, une suite avec un dressing, une cheminée, une baignoire et une douche avec accès à un spa. Le balcon privé offre une vue sur l’océan.