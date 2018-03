Paris Hilton a failli perdre son alliance à 2 millions de dollars

Paris Hilton se trouvait dans une boîte de nuit de Miami et c’est là qu’elle a perdu son bijou de 20 carats, estimé à 2 millions de dollars. « L’anneau était juste tellement lourd et gros qu’en dansant, il s’est tout simplement envolé de mon doigt pour atterrir dans un seau de glace à la table d’un couple plus loin », a-t-elle écrit sur Twitter. Son fiancé, l’acteur Chrys Zylka, a réussi à le retrouver. « Dieu merci, par miracle, mon fiancé l’a trouvé avant que quelqu’un d’autre ne le fasse et le garde pour lui. Je suis tellement chanceuse », a-t-elle ajouté.