Paris Hilton, victime d’une hackeuse

TMZ rapporte que Paris Hilton s’est fait hacker et dérober en 2017 des photos d’elle nue ainsi que 130.000 dollars qui ont été prélevés sur ses comptes personnels. Selon la police, la hackeuse avait utilisé les cartes de crédit de Paris Hilton pour faire des réservations pour une fête du nouvel an en 2015 à l’hôtel Roosevelt d’Hollywood. Une soirée facturée 40.000 dollars. Elle a également piraté des photos nues sur le compte iCloud de Paris Hilton, dont on ignore aujourd’hui si elles ont été divulguées. La hackeuse a été condamnée à 57 mois en prison, suivis de trois ans de liberté surveillée, et et elle devra restituer la totalité de l’argent volé.