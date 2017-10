Les paroles de Taylor Swift utilisées par la sécurité routière américaine !

La sécurité routière américaine utilise les paroles de Look What You Made Me Do pour sa campagne de prévention. Le département de l’Iowa a détournées les paroles “I’m sorry the old Taylor can’t come to the phone right now ! why ? cause she’s dead”…Je suis désolé Taylor ne peut pas répondre au téléphone en ce moment parce qu’elle est morte en “Old Taylor can’t come to the phone…cause she’s driving”…Taylor ne peut pas répondre au téléphone parce qu’elle conduit “….Un message pour rappeler aux conducteurs que le téléphone est interdit au volant.

If you don't get the message today – ask the nearest millennial. https://t.co/RnUAg8GpyS pic.twitter.com/GPSVXQ1WI9 — Iowa DOT (@iowadot) 2 octobre 2017