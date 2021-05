Nous recherchons pour l'un de nos clients, situé à Guebwiller, un Pâtissier H/F.

Vous Préparez et confectionnez des produits de pâtisserie, confiserie, selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. Vous avez des compétences en chocolaterie et en boulangerie.

Démarrage rapide, mission intérim qui peut aboutir à une embauche.

Profil recherché

De formation Pâtissier,(BTM) vous avez idéalement de l'expérience sur un poste similaire de 2/3 ans. Vous êtes autonome, respectueux des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Vous êtes force de proposition et secondez le Chef dans ses recettes et leurs mises en œuvre.

Postuler