Pensez à l opération “Jouer pour un jouet” !

Le conservatoire de Musique de Mulhouse se mobilise à nouveau cette année en faveur des enfants défavorisés.

Plus que 3 semaines avant Noël, et pour le conservatoire mulhousien pas question de laisser un enfant sans cadeaux…..

Du coup, ce samedi 2 et dimanche 3 décembre place à l opération “Jouer pour un jouet” à la Cité de l automobile de Mulhouse.

Chaque visiteur qui apporte un jouet ou un livre, neuf ou en très bon état, bénéficie d’une entrée gratuite à la Cité de l’Automobile. Musée en prime animé par les étudiants du conservatoire.

Au programme : 50 heures de musique et de danse dans cinq espaces aménagés spécialement pour l’occasion, avec pour décor les plus belles voitures de la collection Schlumpf. Le tout pendant que le tas de cadeaux grandira au pied du grand sapin.

Tous les jouets collectés sont ensuite distribués à des enfants défavorisés tout au long du mois de décembre par La Croix-Rouge française, le Secours Populaire et le Secours Catholique – Réseau Caritas.

“Jouer pour un jouet” , c’est samedi 2 décembre de 14h à 20h30 / dimanche 3 décembre de 11h à 18h00.

Notez que pour des raisons d’hygiène, les peluches ne sont pas acceptées, hormis celles neuves dans leur emballage d’origine.