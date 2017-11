Un photographe veut vendre des photos de Sia nue, elle les publie

“Quelqu’un est apparemment essayé de vendre des photos nues de moi à mes fans. Économisez votre argent, ici c’est gratuit”. En postant la photo sur les réseaux sociaux, Sia empêche a un photographe de se faire de l’argent sur sa propre intimité. Les fans de Sia ont applaudi sa réaction sur les réseaux sociaux.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

