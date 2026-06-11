Pièce de théâtre des élèves de la 11e classe (17 ans) des élèves de l'école Mathias Grünewald
Dans le cadre du cursus de la pédagogie Steiner-Waldorf, les élèves sont amenés, au fil de leur scolarité, à s’investir dans divers projets. L’élaboration d’une production scénique, ou « théâtre de 11e », constitue un des points d'orgue de ce parcours. C'est l'occasion pour les élèves de mettre en œuvre la plupart des disciplines scolaires, cognitives, artistiques et artisanales étudiées jusqu'ici, afin de les conjuguer en un tout cohérent : la création d’un spectacle vivant. Cette année, la 11e classe (équivalent de la seconde générale) de l’école Mathias Grünewald à Colmar, composée de dix-neuf élèves, offrira à son auditoire une interprétation de L’Homme de la Mancha, la célèbre comédie musicale traduite par Jacques Brel. Un projet total, une aventure humaine Les élèves sont à la fois acteurs, chanteurs et musiciens. Ils participent également à la réalisation de leurs décors et de leurs costumes. Pour cet ambitieux projet, ils sont accompagnés par Marc Cousquer, metteur en scène et scénographe de la compagnie Le Théâtre de l'homme inconnu. Au-delà de la performance, cette expérience permet à chaque jeune de : • S'ouvrir au monde et vaincre sa timidité. • Prendre conscience de son potentiel et développer sa confiance en soi. • Apprendre à mieux écouter, observer et ressentir pour agir de concert avec le groupe. Le spectacle « Rêveur inarrêtable, chevalier d’un monde imaginé, poète fou, Don Quichotte nous embarque dans sa quête. À travers ses combats fantastiques, ses illusions subjuguantes, il transforme la réalité en une aventure mythique. Entre folie et sagesse, rire et mélancolie, L’Homme de la Mancha interroge notre faculté à espérer, à croire en nos rêves les plus fous. Une aventure poignante et lumineuse où l’absurde devient merveilleux, où l’imaginaire côtoie la profondeur humaine, entraînant chaque spectateur jusqu’au tréfonds de lui-même... » Les élèves se produiront les 25, 26 et 27 juin, à 20h30 à Munster, Salle des fêtes. Soyez nombreux à vous embarquer dans cette comédie musicale saisissante et à laisser Don Quichotte vous entraîner, par son imagination et ses rêves les plus fous, sur les délicats chemins de l’âme humaine... • Entrée libre (participation au chapeau) • Restauration sur place dès 19h30
Lieu
68140 Munster
Date
du 25 juin 2026 à 20h30
au 27 juin 2026 à 20h30