Les “pin up d’Alsace” recherchent leur elsass girls et elsass Boys.

Coco Das Vegas et Ruby Schatzi, célèbres effeuilleuses de la troupe ” Pin Up d’Alsace” , préparent activement la 5ème édition du Elsass Rock & Jive Festival ( 8 au 13 mai 2018 à Schiltigheim ). Cette manifestation rétro rassemble chaque année 15 000 personnes.

MAis cette année, l équipe organisatrice veut aller plus loin en terme d animation avec notamment une troupe de danseuses et des défilés.

Conséquence, les pin up d’Alsace organisent un casting !