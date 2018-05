Pink, fait chanter une jeune fille de 12 ans en plein concert

Victoria Anthony, une canadienne de 12 ans a pu rencontrer Pink, lors d’un concert à Vancouver et elle a chanté devant elle. Quelques jours plus tôt, elle avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention de la star et ça a marché. En plein concert, Pink a interpellé la jeune fille « C’est de toi que j’entends parler aux infos ? Tu veux venir chanter quelque chose ? ». Victoria a pris le micro eta fait une version a cappella de Perfect. Pink l’a prise dans ses bras avant de lancer à la foule : « Wow, alors maintenant, j’ai plus envie de chanter. Tu as 12 ans c’est ça ? Mon Dieu, moi je chantais comme un chipmunk quand j’avais 12 ans ».

Premier ministre @JustinTrudeau, je suis une Canadienne bilingue qui a 12ans et je rêve de chanter avec @Pink à #Vancouver le 12mai. Aide-moi s’il vous plaît à réussir mon #VicEtPink #RêveDevenuRéalité. J’ai hâte de recevoir @Pink au #Canada incroyable! https://t.co/tlv4FhjtDm — Victoria Anthony (@vicanthonymusic) 4 mai 2018