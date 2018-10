À 7 ans, Willow Sage, la fille de Pink, est sur le point d’enregistrer son premier titre. Elle interprétera la chanson A Million Dreams tirée de la bande originale de la comédie musicale The Gretaest Showman. Cette version se retrouvera sur un album hommage et d’autres stars chanteront sur cet opus, comme Kesha, Missy Elliott, Kelly Clarkson et bien sûr Pink.