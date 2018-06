Pink s’en prend aux parcs aquatiques Seaworld

Pink a écrit au dirigeant de SeaWorld aux Etats-Unis pour défendre la cause des orques. “Quand est-ce que Seaworld transférera ses orques et ses autres mammifères marins dans des zones maritimes protégées pour les sauver et se sauver?”, écrit-elle. La chanteuse est aujourd’hui maman de deux enfants et ne veut pas qu’ils pensent que le fait “d’exploiter ou de harceler quelqu’un juste parce qu’il ne nous ressemble pas” est une chose acceptable. “Et c’est exactement ce que fait Seaworld en enfermant des animaux qui, s’ils étaient chez eux, dans l’océan, nageraient des dizaines de kilomètres par jour. A Seaworld, ils ne peuvent nager qu’en petits cercles. Certains sont si frustrés qu’ils mordent les bords en béton et les barres métalliques de leurs enclos”.